BIFFY CLYRO: ASCOLTA IL SINGOLO “A HUNGER IN YOUR HAUNT” ESTRATTO DAL NUOVO ALBUM IN USCITA AD OTTOBRE

Dopo aver annunciato il loro nuovo album dal titolo “The Myth Of The Happily Ever After” (preordinabile qui), in uscita il prossimo 22 ottobre via Warner Records, ed accompagnato dal primo singolo “Unknwon Male 01”, la band scozzese dei Biffy Clyro ha rilasciato oggi un nuovo brano decisamente più “tirato” nel loro perfetto stile, “A Hunger In Your Haunt”.

A proposito del nuovo lavoro, il frontman Simon Neil ha detto: “Questa è una reazione a “A Celebration of Endings”. Questo album è un vero viaggio, una collisione di ogni pensiero ed emozione che abbiamo avuto negli ultimi diciotto mesi. C’era una vera forza d’animo in “A Celebration”, ma in questo disco stiamo abbracciando le vulnerabilità dell’essere una band e dell’essere umani in questa epoca contorta delle nostre vite. Anche il titolo è l’esatto contrario. Si sta chiedendo, creiamo queste narrazioni nella nostra mente per darci un po’ di sicurezza quando nessuno di noi sa cosa ci aspetta alla fine della giornata?”.

“The Myth of the Happily Ever After” tracklist:

1. Dum Dum

2. A Hunger in Your Haunt

3. Denier

4. Separate Missions

5. Witch’s Cup

6. Holy Water

7. Errors in the History of God

8. Haru Urara

9. Unknown Male 01

10. Existed

11. Slurpy Slurpy Sleep Sleep

Ricordiamo che le date italiane dei Biffy Clyro sono state spostate al prossimo inverno:

– Sabato 26/02/2022 all’Alcatraz di Milano

– Domenica 27/02/2022 all’Atlantico di Roma

I biglietti acquistati per tutte le date poi cancellate saranno ancora validi (per info e biglietti qui).