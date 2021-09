EELS ANNUNCIANO IL NUOVO DISCO “EXTREME WITCHCRAFT”. PRIMO ESTRATTO IN ASCOLTO.

A pochi mesi di distanza dall’ultimo “Earth To Dora”, uscito a fine 2020, Mark Oliver Everett non perde tempo e riporta in pista i suoi Eels.

“Extreme Witchcraft” è il titolo del nuovo disco atteso per gennaio (28/01 su E Works/[PIAS]) anticipato oggi dal singolo “Good Night On Earth”:

Il prossimo la band partirà per un lungo tour europeo che li porterà nel nostro paese per due date:

Venerdì 1° Aprile 2022 @ Trezzo sull’Adda (MI)

Sabato 2 Aprile 2022 @ Bologna, Estragon

Tracklist:

01 “Amateur Hour”

02 “Good Night On Earth”

03 “Strawberries & Popcorn”

04 “Steam Engine”

05 “Grandfather Clock Strikes Twelve”

06 “Stumbling Bee”

07 “The Magic”

08 “Better Living Through Desperation”

09 “So Anyway”

10 “What It Isn’t”

11 “Learning While I Lose”

12 “I Know You’re Right”