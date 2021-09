TRE DATE ITALIANE DEI MOGWAI A FINE GENNAIO

Lo scorso febbraio i Mogwai hanno realizzato, via Rock Action Records, il loro decimo LP, “As The Love Continues” e ora annunciano ben tre date italiane a supporto della nuova fatica.

La band post-rock scozzese arriverà in Italia a gennaio 2022 e gli appuntamenti con loro sono previsti per giovedì 27 al Fabrique di Milano, per venerdì 28 all’Atlantico di Roma e per sabato 29 al Vox Club di Nonantola (MO).

I biglietti, di cui non conosciamo ancora il costo, saranno disponibili su ‘Ticketone.it’ a partire dalle ore 10 di venerdì 24 settembre.

Photo Credit: Antony Crook