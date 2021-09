EP: STANLEYS

Esordio sulla breve gittata anche per i wiganers Stanleys, giovane band che avevamo già favorevolmente adocchiato.

Apre le danze la title track che paga più di un tributo ai The La’s, via con l’andazzo fresco ma bagnato da una punta di malinconia di “What’s Been and Gone”.

Maneggiano con passione il pop-rock di sangue albionico Tom Concannon e amici, “So Long” ci riporta con le chitarre su territori cari a Johnny Marr, mentre la melodia strizza l’occhio a Kelly Jones; chiude il lotto “That Night”, che si distingue per una sfiziosa linea di basso per poi viaggiare col pilota automatico: ecco, il rischio per gli Stanleys è quello di incartarsi nella mediocrità delle tante offerte che periodicamente si palesano alle nostre orecchie. Vogliamo invece sperare che questo EP sia solo un (buon) biglietto da visita e che i prossimi passi li vedano acquisire maggiore fiducia nei propri mezzi e intraprendere un personale sentiero artistico.

Dài, Stanleys.

