MICHAEL STIPE COMMENTA I 10 SENZA R.E.M.: “NON CI SARA’ MAI UNA REUNION”

Il 21 settembre 2011, esattamente 10 anni fa, i R.E.M. gettavano i loro fans nello sconforto annunciando lo scioglimento.

Recentemente intervistato dall’emittente radiofonica WYNC in merito al prossimo disco tributo ai Velvet Underground, “I’ll Be Your Mirror”, Michael Stipe ha trovato anche il modo di parlare della sua vecchia band.

Commentando un vecchio articolo del Rolling Stone, che considerava possibile al 30% una reunion dei R.E.M., il cantante ha immediatamente spento ogni possibile entusiasmo:

…nella migliore delle ipotesi questo è solo un pensiero pieno di speranza…

aggiungendo poi:

Non ci riuniremo mai. Quando ci siamo lasciati abbiamo deciso che sarebbe stato davvero pacchiano e probabilmente un’affare di soldi, come solitamente è l’impulso per molte band a tornare insieme. Non ne abbiamo davvero bisogno e sono davvero felice che abbiamo solo l’eredità dei 32 anni di lavoro.

Ieri su instagram la band aveva riproposto il messaggio con il quale 10 anni fa annunciavano al mondo la fine della loro avventura: