PARQUET COURTS: GUARDA IL VIDEO DEL NUOVO SINGOLO “BLACK WIDOW SPIDER”

Manca appena un mese all’uscito del settimo LP dei Parquet Courts, “Sympathy For Life”, in arrivo il prossimo 22 ottobre via Rough Trade Records a distanza di tre anni e mezzo dal precedente, “Wide Awake!”.

Le canzoni del disco sono uscite durante delle jam session improvvisate che la band post-punk di NYC ha registrato insieme ai produttori Rodaidh McDonald (The XX, Hot Chip) e John Parish (PJ Harvey, Aldous Harding, Dry Cleaning).

Il nuovo singolo si chiama “Black Widow Spider” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto e animato da Shayne Ehman.

“Ho detto a Rodaidh McDonald che volevo trovare un suono che fosse in parti uguali Can, Canned Heat e This Heat”, dice il frontman Andrew Savage riguardo all’ispirazione sonora della canzone. “A lui piaceva molto e probabilmente si è divertito ad avere una sfida così bizzarra.”

