RICHARD ASHCROFT: ASCOLTA LA VERSIONE ACUSTICA DEL SUO BRANO DEL 2010 “THIS THING CALLED LIFE”.

Richard Ashcroft ha condiviso una versione acustica del suo brano del 2010 “This Thing Called Life”.

La canzone, originariamente registrata per il side project RPA & The United Nations Of Sound, è stata rielaborata per il suo prossimo disco “Acoustic Hymns Vol. 1”, un album di nuove versioni acustiche di brani presi dai suoi lavori solisti e dal catalogo dei Verve (tra cui “Sonnet” e “The Drugs Don’t Work”).

Il video, girato al Richmond Theatre, presenta un montaggio di filmati dell’archivio personale dell’ex Verve che risalgono alla sua infanzia.

L’album “Acoustic Hymns Vol. 1”, uscirà il 29 ottobre via RPA/BMG, vede anche la partecipazione di Liam Gallagher sul brano “C’mon People (We’re Making It Now)”.