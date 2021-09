“ROYAL MORNING BLUE” E’ UN NUOVO ESTRATTO DAL PROSSIMO DISCO DI DAMON ALBARN

È da oggi disponibile “Royal Morning Blue” nuovo brano tratto dal secondo album di Damon Albarn “The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows” scritto e registrato in Islanda.

Ispirato dall’incredibile visuale di Albarn che, seduto al piano, vedeva dalla finestra il mare, cattura la meraviglia della pioggia che si trasforma in neve davanti ai suoi occhi.

Ascolta il nuovo singolo accompagnato dal video parte della serie “Sublime Boulevards – Performance Films”:

Albarn ha rivelato:

Ecco perché si apre con ‘rain turning into snow’, perché descrive proprio quell’istante, quella sensazione. E in tutti i momenti negativi che abbiamo vissuto ultimamente, era una cosa stupenda e incredibilmente positiva.

“The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows”, dal quale abbiamo già ascoltato 3 estratti (“Particles”, “Polaris”, la title-track) era stato inizialmente pensato come un lavoro orchestrale ispirato ai paesaggi islandesi. Lo scorso anno durante il lockdown Albarn si è riavvicinato alla musica, dando vita a 11 tracce che esplorano tematiche come la fragilità, la perdita, la nascita e la rinascita. Il risultato è una raccolta di brani in cui Albarn si presenta come uno storyteller. L’album prende il titolo da “Love and Memory”, una poesia di John Clare.

L’album sarà disponibile in digitale, su vinile in edizione limitata, CD e cassetta. Ci sarà anche una versione deluxe dell’album che include un libro con copertina rigida con foto inedite, le scansioni dei testi originali scritti da ALbarn e dell’artwork, insieme a un vinile, un file digitale in alta qualità e un 7” con un brano esclusivo tratto dalle sessioni di registrazione.

Credit Foto: Matt Cronin