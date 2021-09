OGGI “WRETCH” DEI KYUSS COMPIE 30 ANNI

Josh Homme, Nick Oliveri, Brant Bjork e John Garcia, una line-up leggendaria, oltre che l’anima più primordiale e viscerale dello stoner rock. “Wretch” è forse un album ancora troppo immaturo, ma si avvertono già la cupa profondità dei bassi; la ruvidezza delle trame sonore; le atmosfere ipnotiche, roventi e brucianti che provengono dal deserto californiano; l’attrazione fisica e mentale nei confronti degli anni Settanta; il desiderio di esprimere, liberamente, la propria creatività, senza preoccuparsi delle mode, dei modelli e delle ossessioni del presente; l’atteggiamento sfrontato nei confronti del mondo esterno.

Certo, “Blues For The Red Sun” e “Welcome To Sky Valley” sono lavori diversi, più completi, più solidi e più massicci, con un suono più maturo, definito e riconoscibile. “Wretch”, invece, sembra più approssimativo, ha una produzione più grezza, la quale risente, forse eccessivamente, delle tecniche di registrazione e dei suoni trash tipici degli anni Ottanta, soprattutto dal punto di vista della batteria, mantenendo il disco in perenne bilico tra una dimensione punk e una metal.

Ma sono proprio queste crepe a dare la possibilità al seme stoner di respirare, di fortificarsi e di germogliare, nutrendosi di vibrazioni blueseggianti; di riff sporchi e ossessivi d’indole hardcore-punk; di paesaggi assolati e strade che, come strette lingue d’asfalto, si perdono verso l’orizzonte; di torridi riflessi e riverberi acidi che profumano di Black Sabbath e di Blue Cheer, mescolati all’energia punkeggiante, ostile e dirompente di band quali i Misfits, i Black Flag e i Dead Kennedys.

E’ così che nacquero i “Katzenjammer”, che poi divennereo “Sons Of Kyuss” ed infine “Kyuss”, traendo spunto dal gioco di ruolo “Dungeons & Dragons” che, probabilmente, aiutava i ragazzi a vincere la noia e l’apatia dei loro pomeriggi, suscitando, nelle loro floride menti, atmosfere fantastiche e, allo stesso tempo, spaventose, nelle quali, però, potevano sentirsi finalmente liberi e assoluti padroni del proprio destino, finendo così per rivoluzionare, per sempre, la musica metallica, spostandone gli equilibri verso ritmiche claustrofobiche e sonorità maligne e psichedeliche che avevano il sapore di riti antichi, selvaggi e tribali. “Wretch”, assieme ai lavori di band quali i Melvins o gli Sleep, nonostante abbia avuto praticamente una scarsa considerazione commerciale e mediatica, segnerà l’inizio di un nuovo percorso musicale, un percorso che, col tempo, sarebbe stato percorso da tantissime altre band in tutto il mondo.

Pubblicazione: 23 settembre 1991

Durata: 48:43

Dischi: 1

Tracce: 11

Genere: Stoner Rock, Hard-Rock

Etichetta: Dali Records

Produttore: Catherine Enny, Ron Krown, Kyuss

Registrazione: 1989–1991

Tracklist:

1. (Beginning of What’s About to Happen) Hwy 74

2. Love Has Passed Me By

3. Son of a Bitch

4. Black Widow

5. Katzenjammer

6. Deadly Kiss

7. The Law

8. Isolation

9. I’m Not

10. Big Bikes

11. Stage III