RADIOHEAD: GUARDA IL VIDEO DI “IF YOU SAY THE WORD” INEDITO CONTENUTO NELLA PROSSIMA RISTAMPA DI “KID A” E “AMNESIAC”

Oggi i Radiohead svelano il nuovo video del singolo “If You Say The Word” diretto dal regista norvegese Kasper Häggström (già collaboratore dell’artista elettronica Kelly Lee Owens).

“If You Say The Word” è un brano inedito tratto dalla ristampa dei Radiohead “KID A MNESIA”, in uscita il 5 novembre su XL Recordings.

Guarda il video:

“KID A MNESIA” raccoglie il quarto e il quinto album dei Radiohead con l’aggiunta di un terzo disco dal titolo “Kid Amnesiae” composto da materiale ritrovato dalle sessioni di “Kid A” / “Amnesiac”. Insieme alle versioni alternative e B-Sides di “Kid A” e “Amnesiac”, “Kid Amnesiae” contiene l’inedito “If You Say the Word” e una registrazione in studio inedita di “Follow Me Around”.