COLDPLAY + BTS: ASCOLTA IL SINGOLO “MY UNIVERSE”

I Coldplay e i BTS hanno rilasciato la loro collaborazione chiamata “My Universe”.

Il nuovo singolo è stato scritto da entrambi i gruppi, insieme al produttore svedese Max Martin, ed è cantato sia in inglese che in coreano. La canzone è anche il secondo singolo estratto dall’imminente album in studio dei Coldplay “Music Of The Spheres”, singolo che arriva dopo il brano “Higher Power”.

“My Universe” è invece il quarto singolo dei BTS del 2021, dopo “Butter”, “Permission To Dance” e “Film Out”.

I due gruppi hanno annunciato l’intenzione di pubblicare al più presto (forse già domenica) un documentario su “My Universe”, intitolato “Inside My Universe”. Inoltre, un ‘Supernova7 mix’ e una versione acustica della canzone sono anch’essi in arrivo