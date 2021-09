NICHELODEON

Tracklist

1. Non Esistono

2. How Hard Tune!

3. Variations on The Jargon King

4. Il Barbiere degli Occhi

5. Con Dedica

6. Senza Ritorno

7. La Scatola

8. L'ultima Sigaretta (Fantasmi ad Argun)

9. Idiota/Autoritratto (Tadzio’s Death)

10. Ho Gettato mio Figlio da una Rupe perché non Somigliava a Fabrizio Corona

11. Sabbia Scura

12. Del Mondo gli Occhi (New Moses)

13. Nyama (Gettarsi oltre)

14. La Montagna e il Trono

15. Out Let – Viae di (s) PHjga