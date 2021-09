TRACK: CHRIS HO

Il canadese Chris Ho piazza un pregevole brano dal retrogusto indie-folk, impreziosito da un arrangiamento di fiati davvero molto curato e capace di infondere calore e melodia a un mid-tempo comunque d’effetto. Nato come brano acustico, accompagnato dall’armonica, ecco che invece la canzone si è arricchita fino a questo pregevole risultato finale: i fiati, il crescendo finale, la sensazione di strasporto e di entusiasmo che si respira ascoltando la canzone sono davvero contagiosi.

“La vita può sembrare a volte straziantemente infinita e banale, ma allo stesso tempo così incredibilmente breve e fugace. Probabilmente non sapremo mai la vera natura della realtà, e sembra che più la guardiamo in profondità, più diventa strana e ambigua. Tutto quello che si può fare è andare avanti, spingersi oltre i propri guai esistenziali, perdersi in quei momenti di gioia, e, se si è davvero disperati, andare avanti e abbracciare quei cliché del ‘balla come se nessuno ti stia guardando’“. Così dice lo stesso artista del suo brano.

Bravo Chris.

