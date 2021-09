TRACK: THE CABBYS

Amanti dei Radiohead che erano e che ora non sono più fatevi sotto. Ritroverete la magia e i suoni di album come “The Bands” o “Ok Computer” in questo brano a nome The Cabbys. “Shoreline” è il secondo singolo dal prossimo EP di debutto della formazione americana. Lavoro ritmico incalzante e queste chitarre atmosferiche che ci avvolgono: un sound che davvero rimanda alla band di Thom Yorke dei primi album.

Ci piace quindi l’alt rock con accenni di psichedelia e dream pop di questa formazione guidata da Hans Nusslock, li vogliamo seguire con attenzione.

Listen & Follow

The Cabbys: Soundcloud