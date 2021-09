BUZZARD BUZZARD BUZZARD, ALBUM D’ESORDIO IN ARRIVO. IL PRIMO ASSAGGIO E’ “YOU”

E finalmente i simpatici Buzzard Buzzard Buzzard, che ormai seguiamo da un sacco di tempo qui su IFB, hanno annunciato che il loro album di debutto “Backhand Deals” sarà pubblicato il 25 febbraio via Communion.

Il primo assaggio di questo esordio si chiama “You” che mostra la band sempre in linea con il suo sound in bilico tra glam e anni ’70.

Tracklist:

1. New Age Millennial Magic

2. Good Day

3. Crescent Man vs Demolition Dan

4. Faking A Living

5. Yourself

6. Break Right In

7. On The Kill Again

8. You

9. Feel The Change!

10. Demolition Song

11. A Passionate Life

Credit Foto: Lily Brown