I FRENCH FOR RABBITS CONDIVIDONO IL NUOVO SINGOLO “THE OUTSIDER”

Si avvicina a grandi passi l’uscita del terzo LP dei French For Rabbits, “Overflow”, in uscita il prossimo 12 novembre via A Modest Proposal Records a distanza di quasi tre anni dal precedente, “The Weight Of Melted Snow”.

La deliziosa band dream-pop neozelandese nel frattempo ha condiviso un altro nuovo singolo, “The Outsider”, di cui potete vedere il video qui sotto.

Dice la frontwoman Brooke Singer del nuovo pezzo: “Nel 2019 ho visitato Los Angeles per la prima volta per fare un po’ di co-scrittura con alcuni diversi produttori e cantautori in vista di un tour dei French for Rabbits – è stata un’esperienza eccitante e vertiginosa – tutte le palme e il caldo. Un giorno mite, ho avuto una sessione con Marc Orrell e Brooke Johnson e abbiamo finito per scrivere la mia canzone preferita su questo nuovo disco – un inno introverso che trova la gioia nell’atto di essere soli. La canzone distilla la sensazione di essere una persona introversa imbarazzante ad una festa – fissando il tuo telefono ai margini della folla.”