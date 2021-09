MILES KANE CONDIVIDE IL NUOVO SINGOLO “CAROLINE”

Il quarto album di Miles Kane, “Change The Show”, uscirà il prossimo 21 gennaio via BMG a distanza di quasi tre anni e mezzo dal precedente, “Coup De Grace”.

“Questo album è nato da un intenso periodo di auto-riflessione, anche grazie a tutto questo tempo libero inaspettato“, dice Miles. “Ho scritto canzoni su alti e bassi della vita, sogni ad occhi aperti, veri amici e sentimenti profondi. Ho imparato a lasciare che il futuro si dispieghi da solo, rimanendo fedele a me stesso e questo ha portato a quello che mi sembra un album davvero edificante!”

Dopo aver condiviso “Don’t Get It Let You Down”, il musicista del Merseyside rilascia ora un’altro singolo, “Caroline”, che potete ascoltare qui sotto.

“”Caroline” è una canzone sul raggiungere qualcuno per dirgli che è speciale e amato”, spiega Kane. “È così importante per noi comunicare l’uno con l’altro nei momenti buoni e cattivi, anche quando è difficile farlo.”

