SI CHIAMA “LOVERS” IL NUOVO SINGOLO DEI TIN WOODMAN: ECCO IL VIDEO

Si chiama “Lovers” il nuovo singolo dei Tin Woodman, in uscita oggi su Retro Vox Records: un inno psichedelico all’amore e alla condivisione artistica, accompagnato da un video ricco di ospiti. Uno di quei brani che sembrano appartenere al repertorio di un Beck in vena degli sperimentalismi di inizio carriera.

Simone Ferrari (Simon Diamond), Davide Chiari (Dave The Wave) e Tin Woodman, il robot arrivato dalla città top secret di Wautah per diventare una rockstar, raccontano: “Nel corso dei secoli Gli amanti è stato uno dei titoli più utilizzati da un punto di vista pittorico. Ed eccoci qui a proporre un quadro sotto forma di canzone con un’idea di fondo di amore forte e tragico, quello di chi si ama e ferisce a vicenda. Un’idea a tratti stilnovista con un linguaggio urbano. Come una fusion compositiva fra Dante Alighieri e i Beastie Boys, oppure una poesia del Cavalcanti letta da Dr. Dre. Il brano fornisce uno spaccato di redenzione del protagonista e una visione ‘angelica’ della donna, paziente come la Penelope di Odisseo e a tratti divina come la Beatrice del Sommo Poeta, quasi fosse una luce per l’ascensione artistica dell’amato“.

Il brano fonde alt hip hop, psych-rock, acid blues e art-pop in un’energica colata di amorosi sensi. Partecipano anche Michele Marelli alla batteria e un terzetto di ottoni, costituito da Dario Acerboni al sax, Luca Bonardi alla tromba e Davide Albrici al trombone, vero e proprio valore aggiunto a erigere un muro di basse distorte che si fanno spazio in maniera imperiosa. Queste collaborazioni rafforzano il concetto di condivisione artistica alla base di “Lovers”.

Ecco qui la lunga lista degli ospiti che partecipano al video di “Lovers”: la band psych-kraut a/lpaca, Zannunzio (bassista e vocalist della band industrial-post-punk submeet, visual artist), la cantautrice Scerida, Fred (batterista della rock band The Lancasters), il compositore nu jazz-pop Stanthony, il giovane trapper 99Paranoie, il pittore Federico Divari, il duo sweet noise KICK, la noise indie band Listrea, l’alt-rock band Via dell’Ironia, Lorenzo Perteghella (chitarrista della band garage-punk Yonic South), Andrea Onofrio (batterista della band garage-psych Bee Bee Sea), la coppia formata dalla cantante e performer Wawa Sané e dal ballerino, performer e beatmaker Samoo, l’autore, saggista e sceneggiatore Andrea Fontana, il ballerino Mattia Pizzato – Yatri Harshil, il songwriter Fabio Dondelli (ex frontman di Annie Hall e Il Sindaco), il producer dream pop Loneriver (bassista di Jennifer Gentle ed ex frontman de Le Case del Futuro) e infine Alex Foolish (bassista dei The Ferrets).

Photo Credit: Giulia Bartolini