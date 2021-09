A DICEMBRE ESCE IL NUOVO ALBUM DI BEANS ON TOAST

Dopo aver realizzato ben due album, “Knee Deep In Nostalgia” e “The Unforseeable Future”, lo scorso anno, Beans On Toast è pronto per ritornare con un nuovo lavoro sulla lunga distanza – il suo quattordicesimo: “Survival Of The Frendliest” (pre-order), infatti, uscirà – come tutti i suoi dischi precedenti – il 1° di dicembre, data del suo compleanno.

Il prolifico folk-singer dell’Essex lo ha scritto all’inizio del 2021 e lo ha registrato ai Big Jelly Studios di Ramsgate, mentre Blaine Harrison dei Mystery Jets ha curato la produzione.

“Il mio nuovo album è una celebrazione dell’umanità, della natura e del pazzo mondo in cui ci troviamo”, spiega Jay McAllister, titolare del progetto.

“Ho scritto “Survival Of The Friendliest” quando le cattive notizie erano ovunque”, ricorda il musicista inglese. “Ho spento i social media, ho guardato la natura e ho fatto lo zoom per scrivere canzoni su una storia più grande, più lunga e più strana. Non ci sono canzoni sulla Brexit, sul coronavirus, sulla catastrofe climatica. Avevo già cantato quelle canzoni. Non sono ingenuo rispetto alle sfide che affrontiamo come specie e non le sto ignorando. Ma per affrontare la nostra attuale situazione, sento che abbiamo bisogno di essere in un buon posto mentalmente e spiritualmente. Questo è un album sul trovare quella pace in preparazione per la strada da percorrere.”

Qui sotto intanto possiamo vedere il video del primo singolo, “A Beautiful Place”, diretto dallo stesso Beans On Toast insieme a Curt Walsh.

“”A Beautiful Place” è speranzoso, ottimista e assolutamente felice. Una celebrazione dell’umanità in generale, della bellezza del mondo e della casualità della nostra esistenza”, dice Jay. “È fresco, divertente e vi farà sorridere.”