GUARDA IL VIDEO DI “MAGPIE”, IL NUOVO SINGOLO DEI FEEDER

L’undicesimo album dei Feeder, “Torpedo”, arriverà il prossimo 11 marzo via Big Teeth Music a distanza di quasi tre anni dal precedente, “Tallulah”.

Lo slancio è stato qualcosa che è mancato a molti artisti negli ultimi 18 mesi. Per i Feeder, il conseguente intorpidimento dei blocchi nelle fasi iniziali ha inevitabilmente portato a un periodo insolitamente privo di ispirazione per la band e per il songwriter Grant Nicholas. La band gallese, tuttavia, è sempre stata maestra nello sposare la luce e l’oscurità – illuminando gli angoli ombrosi del suo mondo per scoprire qualcosa di commovente ed edificante – il che significa che non passò molto tempo prima che le condizioni diventassero una tempesta perfetta per far scattare il fulmine dell’ispirazione e presto si sono materializzate canzoni per addirittura due album.

Dopo la title-track, “Torpedo”, condivisa il mese scorso, ora il gruppo britannico rilascia un nuovo singolo, “Magpie”, di cui potete vedere il video qui sotto.

Spiega Grant del brano: “Ho scritto per la prima volta il riff di “Magpie” a casa durante il lockdown sulla mia Gibson J45 acustica. Avevo un’idea di groove quasi heavy dance nella mia testa quando l’ho scritta e anche quando mi sono avvicinato alla produzione e di come catturare questa sensazione e questo suono.

I testi sono stati scritti principalmente durante le mie passeggiate quotidiane e le corse a Finsbury Park durante il lockdown. È stato un processo molto osservativo per me e cita la mia superstizione infantile per le gazze che vedevo ogni giorno. Il ritornello della canzone parla della frustrazione che penso che tutti noi proviamo, e specialmente in quel periodo, riguardo al futuro in generale. Parla anche dell’impatto dei social media e di come possono influenzare le credenze, i sogni e il benessere mentale delle persone.

Siamo tutti in qualche modo servitori del sistema e dei nostri sentimenti ed emozioni – è solo il modo in cui ogni persona li affronta a modo suo.

È sicuramente uno dei miei brani preferiti di “Torpedo” ed è stato divertente scrivere e registrare alcuni grandi riff.”

Photo credit: Steve Gullick