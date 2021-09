IL NUOVO SINGOLO DEI PENELOPE ISLES SI CHIAMA “SUDOKU”

Manca ormai poco più di un mese all’uscita di “Which Way To Happy”, il secondo album dei Penelope Isles, in arrivo il prossimo 5 novembre via Bella Union a distanza di poco più di due anni dal loro debutto full-length, “Until The Tide Creeps In”.

Jack Wolter che, insieme alla sorella Lily, è l’anima pensante del gruppo inglese, ha prodotto il nuovo disco, mentre il mixing è stato curato da un guru come Dave Fridmann (Flaming Lips, MGMT).

La band nativa dell’Isola di Man, ma di stanza a Brighton ha condiviso un nuovo singolo, “Sudoku” e qui sotto potete vedere il relativo video.

“”Sudoku” è probabilmente la canzone più vecchia dell’album. La suonavamo nella nostra vecchia band, Your Gold Teeth, sull’isola di Man quando io e Lily abbiamo iniziato a fare musica”, spiega Jack in un comunicato stampa. “Papà ama fare il sudoku mentre è seduto sul bagno. Quindi questo è per lui! È una canzone speciale per noi e volevamo riprenderla e suonarla con i Penelope Isles.”

Photo Credit: Parri Thomas