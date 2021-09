LUST FOR YOUTH: TRE DATE ITALIANE A FEBBRAIO 2022

I Lust For Youth ritorneranno in Italia all’inizio del prossimo anno per tre date a supporto del loro omonimo quinto LP, uscito a giugno 2019 via Sacred Bones Records.

Il duo svedese suonerà giovedì 10 febbraio al Salone 14 di Milano, venerdì 11 al Locomotiv Club di Bologna e sabato 12 al Monk Club di Roma, mentre i biglietti sono già disponibili su ‘Dice.fm’.

Questo il programma:

10.02.22 MILANO – SALONE14 @ YELLOWSQUARE

Prevendite: link.dice.fm/ogOJZMoNMjb

11.02.22 BOLOGNA – LOCOMOTIV CLUB

Prevendite: https://link.dice.fm/2Du95MmvMjb

12.02.22 ROMA – MONK

Prevendite: https://link.dice.fm/h4dQVDnvMjb