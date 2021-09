NOAH YORKE, IL FIGLIO DEL FRONTMAN DEI RADIOHEAD, PUBBLICA IL SUO PRIMO SINGOLO

Dopo aver realizzato del materiale su Bandcamp con il moniker di Alec Owen, ora Noah Yorke, figlio del frontman dei Radiohead, pubblica un primo pezzo a suo nome.

Il brano, che potete ascoltare qui sotto, si chiama “Trying Too Hard (Lullaby)” ed è una ballata tranquilla dai morbidi arpeggi di chitarra e dall’atmosfera piuttosto cupa.

Il singolo ricorda le atmosfere dei Radiohead ed è già stato approvato da Jonny Greenwood che su Twitter si è complimentato con il ventenne figlio di Thom.

https://t.co/cyy8PueyM7 Cor, what a glorious piece of music – today was the first time I heard it, and I’m so impressed. Nice work, Noah. #prouddisreputablegodfathertweets

— Jonny Greenwood (@JnnyG) September 24, 2021