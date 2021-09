AL GLOBAL CITIZEN LIVE DI NEW YORK I COLDPLAY ESEGUONO “FIX YOU” CON BILLIE EILISH E SUO FRATELLO FINNEAS

I Coldplay sono stati raggiunti da Billie Eilish e suo fratello Finneas per una speciale interpretazione di “Fix You” all’evento Global Citizen Live tenutosi a New York il 25 settembre

I concerti di beneficenza hanno avuto luogo in numerose città del mondo durante una trasmissione di 24 ore e relativo livestream. Nella tappa di New York, i Coldplay erano gli headliner.

Ed Sheeran ha chiuso la tappa di Parigi, di cui condivideva il palco insieme a Doja Cat, H.E.R. e Christine and the Queens mentre a Londra, i Duran Duran hanno guidato la line-up dell’evento di quest’anno insieme a Kylie Minogue.

La line-up per la tappa di Los Angeles prevedeva Stevie Wonder come headliner insieme ad artisti del calibro di Adam Lambert, Chloe x Halle, Demi Lovato, H.E.R., ONEREPUBLIC, Ozuna, The Lumineers e 5 Seconds of Summer.

I concerti si sono svolti anche a Lagos, Rio de Janeiro, Sydney, Seoul, Mumbai e altre località.