Arca è tornata con la nuova traccia “Incendio”, che segna la su a prima uscita da quando ha remixato “Rain On Me” di Lady Gaga e Ariana Grande per l’album di remix “Dawn Of Chromatica”. Il brano è anche il suo primo nuovo materiale dal progetto “Madre” di gennaio.

“Incendio” vede Arca rappare in spagnolo ed è accompagnato da un’immagine di Frederik Heyman, che ha diretto il video del singolo “Nonbinary” di “KiCk i” dello scorso anno.