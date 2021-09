I VETERANI SHOEGAZE SECRET SHINE FESTEGGIANO I 30 ANNI DI CARRIERA CON L’INEDITO “EMPYREAN”

E’ sempre bello leggere dei post pieni di entusiasmo e passine, non solo per la propria musica, ma anche per il lungo perrcorso creativo e formativo che ha coinvolto i membri di una band. E’ il caso, ora, dei Secret Shine, che celebrano i 30 anni di carriera con un post social che inevitabilmente commuove chi ha sempre seguito questi paladini shoegaze, fin dagli esordi (settembre 1991) targati Sarah Records.

Per celebrare degnamente l’evento ecco un nuovo brano, “Empyrean”, che mostra la band in forma smagliante con il suo classico andamento avvolgente e magico. Il brano sembra essere un regalo per il traguardo raggiunto, ma la band ci informa che nuova musica è in arrivo. Insomma, Buon Compleanno Secret Shine!