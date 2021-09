WHITE LIES ANNUNCIANO IL LORO SESTO ALBUM E DUE DATE LIVE IN ITALIA

I White Lies svelano oggi i dettagli del loro sesto album in studio.

“As I Try Not To Fall Apart” uscirà su [PIAS] venerdì 18 febbraio 2022 seguendo di quasi 3 anni il precedente “Five”.

La title track è la prima canzone in ascolto:

La band commenta così il nuovo brano:

“Abbiamo scritto questa canzone velocemente, a tarda notte, e spesso le canzoni che arrivano più velocemente sono scritte con l’intestino e il cuore, non con la testa. Volevamo che la melodia sembrasse un inno, per dare peso ai testi confessionali nonostante fosse confezionata come una canzone pop. Si tratta di accettare la vulnerabilità come uomo e sapere che va bene essere rotto. Non c’è mai stato un momento più urgente per diffondere il messaggio che va bene non essere ok”.

“As I Try Not To Fall Apart” è stato registrato agli Sleeper and Assault & Battery Studios di West London e porta la band a collaborare nuovamente con il produttore Ed Buller, già nella stanza dei bottoni per il debut album “To Lose My Life…”.

I White Lies saranno poi in Italia per due date:

10.05.22 @ Magazzini Generali, Milano

11.05.22 @ Orion, Roma

Tracklist di “As I Try Not To Fall Apart”:

1. Am I Really Going To Die

2. As I Try Not To Fall Apart

3. Breathe

4. I Don’t Want To Go To Mars

5. Step Outside

6. Roll December

7. Ragworm

8. Blue Drift

9. The End

10. There Is No Cure For It