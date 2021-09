BILLY TALENT FEAT. RIVERS CUOMO: GUARDA IL VIDEO DI “END OF ME”

Succosa collaborazione tra i canadesi Billy Talent e il frontman dei Weezer Rivers Cuomo.



“End of Me”, con tanto di video a firma Liam Lynch, anticipa l’album della punk band dell’Ontario “Crisis of Faith” previsto per Gennaio 2022.