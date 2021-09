HELMET: A MARZO 2022 SARANNO 3 LE TAPPE ITALIANE

Dopo le due tappe in occasione del loro trentesimo anniversario come band gli Helmet sono pronti a tornare in Italia.

Otto album in studio, due compilation alle spalle, gli Helmet non mollano. Rock alternativo intriso dalle lezioni del jazz e del post punk, gli Helmet toccano i 32 anni di carriera e lo fanno sempre da protagonisti.

Ecco le tre date italiane già annunciate per il 2022 (prevendite già aperte, per info: Hellfire Booking):

03 MAGGIO 2022 | LEGEND CLUB, MILANO

Evento FB: https://www.facebook.com/ events/1284793801970810/

04 MAGGIO 2022 | LARGO VENUE, ROMA

Evento FB: https://www.facebook.com/ events/373801720882881/

05 MAGGIO 2022 | BRONSON, RAVENNA

Evento FB: https://www.facebook.com/ events/285615263068227/