John Mellencamp ha condiviso un nuovo brano nato dalla collaborazione con Bruce Springsteen

Ascolta “Wasted Days”:

L’ultimo album del boss, “Letter To You”, è uscito lo scorso anno mentre è di un paio di mesi fa l’annuncio della pubblicazione di “The Legendary 1979 No Nukes Concerts” film concerto e disco live che immortala Springsteen e la sua E Street Band esibirsi in due spettacoli in occasione dei concerti di beneficenza del MUSE nel 1979.