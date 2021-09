“TOY”, IL DISCO ‘PERDUTO’ DI DAVID BOWIE, SARA’ PRESTO PUBBLICATO. ASCOLTA UN PRIMO ESTRATTO.

Nel 2001, a circa due anni di distanza dalla pubblicazione di “Hours”, David Bowie era pronto a tornare con un nuovo disco dal titolo “Toy”.

“Toy”, che non vedrà mai la luce causa poco interesse di EMI e Virgin, avrebbe dovuto contenere brani anni ’60 dell’artista, già pubblicati (“The London Boys”, “I Dig Everything”, “Conversation Piece”) ma anche inediti (“Afraid” e “Uncle Floyd”), nuovamente incisi e riarrangiati.

Adesso grazie agli eredi di Bowie il disco ‘perduto’ sarà pubblicato e nell’attesa di capire dettagli approfonditi sulla release possiamo ascoltare un primo estratto: la versione radio edit di “You’ve Got A Habit Of Leaving”:

“You’ve got a habit of leaving” è una delle prime canzoni scritte da Bowie e fu pubblicata la prima volta nel 1965 quando l’artista ancora si presentava al mondo con il suo vero nome David Jones.

Depending where you are on the planet, if it’s 29th September you might be streaming the radio edit of You've Got A Habit Of Leaving from the forthcoming Toy album, via your favourite streaming service. More details regarding that and the rest of the Era Five box, later today. pic.twitter.com/0eD2Q0GaUo

— David Bowie Official (@DavidBowieReal) September 29, 2021