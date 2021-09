GUARDA IL VIDEO DI “WRITE A LIST OF THINGS TO LOOK FORWARD TO”, IL NUOVO SINGOLO DI COURTNEY BARNETT

Il terzo album di Courtney Barnett, pubblicherà il suo terzo album, “Things Take Time, Take Time”, il prossimo 12 novembre via Marathon Artists / Mom+Pop / Milk! Records a distanza di tre anni e mezzo dal precedente, “Tell Me How Your Really Feel”.

Il nuovo disco della musicista indie-rock australiana è stato scritto nel corso di due anni e poi registrato a Sydney e Melbourne tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 insieme alla produttrice e batterista Stella Mozgawa delle Warpaint.

Courtney ha ora condiviso un nuovo singolo, “Write A List Of Things To Look Forward To”, che é accompagnato da un video diretto da Christina Xing.

Photo Credit: Mia Mala McDonald