COSMETIC: ASCOLTA IL NUOVO SINGOLO “MORSI”

“Morsi” è il nuovo singolo dei Cosmetic. Il secondo che anticipa l’uscita del prossimo album della band riminese.

In una mattinata nuvolosa di Dicembre, in mezz’ora, alla guida di un furgonato, è uscito questo testo che dipinge tutta la voglia della nostra generazione di spaccare in due i percorsi obbligati creati dai nostri genitori e di ricominciare da capo, rifacendo le cose a modo nostro, ora che siamo genitori a nostra volta. racconta la band.

Ascolta il brano:

Il brano è poi definitivamente diventato “Morsi” grazie agli interventi di VRCVS su praticamente tutte le parti della canzone. VRCVS è il progetto di sperimentazione elettronica di Filippo Rieder, già batterista con Fine Before You Came, e nel brano la sua mano compare nelle parti di synth, modulari e non. Le atmosfere particolarmente sospese e “spacey” del brano hanno mosso entrambe le parti: non si avverte infatti dove finiscano le tracce stese dai Cosmetic e dove comincino i synth di VRCVS.

Credit Foto: Veronica Brunoni