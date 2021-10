EP: GIRLHOUSE

Ammetto che mi piace molto parlare di Girlhouse (alias Lauren Luiz) che, proprio oggi, piazza la sua nuova uscita “The second ep”.

Dopo l’uscita del suo adebutto “the girlhouse ep” nel maggio di quest’anno, la nova uscita continua in quella direzione audace e accattivante. Tra carico e rumoroso alt-pop e indie-rock, la fanciulla si dimostra perfettamente a suo agio quando c’è da alzare il volume delle chitarre, ma anche quando c’è da disegnare trame ben più intime. Il gusto per le melodie resta fresco e nei 6 brani non c’è un ritornello che non entri subito in circolo, sia quando il ritmo è carico (“Boundary Issues”) sia quando le ombre e l’intimismo ci avvolgono (la notturna “Promises; Promises” è bellissima).

Il rock al femminile in questi anni ci ha consegnato dei modelli davvero belli e rappresentativi e non vedo perché Girlhouse non può essere annoverata tra questi ottimi esempio. Lauren mantiene la sua estetica a cameretta, che potrebbe appartenere a una Soccer Mommy, ma poi non sfigura affatto quando tira fuori ritornelloni quasi da stadio.

Parlando dell’EP ha detto: “Ogni canzone di questo ep è una lezione che ho imparato mentre mi trasferivo in una nuova città. Quando ti trasferisci dall’altra parte del Paese c’è una sensazione di isolamento e di scombussolamento per un po’, non riuscivo a capire da che parte fosse il nord a Nashville per troppo tempo. Quell’esperienza ti insegna molto. ‘Boundary Issues’ si trova proprio all’inizio di questo ep ed è stata ispirata dalla mia mancanza di confini con gli estranei. Keke Palmer ha fatto un tiktok su come non sa come uscire da una conversazione se qualcuno inizia a farla sentire a disagio e io non mi sono mai relazionata così tanto con i contenuti di internet. Dice “per favore non farlo perché ho problemi di confini e ho bisogno che tu mi aiuti ad aiutarmi, quindi per favore vai via ora”. È stata la più grande ispirazione per questa canzone. Le voglio un sacco di bene per avermi aiutato a sentirmi visto. Eleventh Grade è l’ultima canzone dell’ep ed è un fermalibro per quella stessa idea. Boundary Issues riguarda i miei problemi con la definizione dei confini con tutti, Eleventh Grade riguarda più specificamente la creazione di confini sani nelle relazioni romantiche del mio passato e la sensazione di essere libero dal giudizio degli altri“.

