IL PRIMO SINGOLO ESTRATTO DAL NUOVO DISCO DEGLI ELBOW E’ “THE SELDOM SEEN KID”

Gli Elbow condividono in queste ore il nuovo singolo “The Seldom Seen Kid” brano, che curiosamente porta lo stesso titolo del disco pubblicato dalla band nel 2008, estratto dal prossimo lavoro in studio “Flying Dream 1” (data di uscita il 19 novembre su Polydor).

La nuova “The Seldom Seen Kid” arriva accompagnata da un video che immortala il gruppo di Manchester durante le session del nuovo album tenutesi al Theatre Royal di Brighton:

Così come l’omonimo lavoro del 2008 “The Seldom Seen Kid” è stata scritta in ricordo a Bryan Glancy, musicista e amico della band, scomparso nel 2006 (‘the seldom seen kid’ era il nomignolo che il padre del cantante degli Elbow Guy Garvey aveva affibiato al giovane Glancy).

“Flying Dream 1”, definito dalla stessa band ‘gotico e teatrale’, segue di circa 2 anni il precedente “Giants Of All Sizes” (2019).