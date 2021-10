LIAM GALLAGHER ANNUNCIA IL NUOVO DISCO “C’MON YOU KNOW” E IL RITORNO A KNEBWORTH PER UN NUOVO ‘BIBLICO’ CONCERTO

Liam Gallagher ha annunciato il suo nuovo disco solista.

“C’MON YOU KNOW” uscirà il 27 maggio 2022, pre-order attivo dal 6 ottobre, e conterrà un brano dedicato al fratello Noel.

Intervistato al The Chris Moyles Show su Radio X Liam Gallagher ha svelato:

Il primo singolo sarà “Better Days”, un brano pieno di luce…e poi c’è un altro pezzo, “I Wish I Had More Power”, che è dedicato a Noel… ha una melodia bizzarra ma è adorabile…

L’ex frontman degli Oasis ha anche annunciato una data storica:

Sono assolutamente entusiasta di annunciare che il 4 giugno 2022 suonerò a Knebworth Park. Sarà biblico. C’mon You Know. LG.

Liam Gallagher pertanto tornerà sul palco che calcò insieme agli Oasis nell’agosto 1996 in occasione dello storico live che riunì in due giorni circa 250.000 persone. L’evento è attualmente riproposto al cinema attraverso il documentario diretto da Jake Scott e prodotto dagli stessi fratelli Gallagher.

Questa è la seconda parte della storia, amico ha continuato Liam su RadioX.

Sono eccitato. Voglio dire, l’ho fatto prima ed è stato mega. E la cosa bella è che – ovviamente non ricordo molto – ma ho la possibilità di farlo di nuovo. Ovviamente sono più vecchio e un po’ più saggio capisci cosa intendo? La prenderò davvero bene. Sono entusiata, amico.

e ancora:

È come ho detto: ora o mai più, capisci cosa intendo? Se non lo faccio ora, non lo farò mai

Infine:

Abbiamo avuto un paio d’anni terribili, tutti e tutto il resto. Ho un nuovo album in uscita e cercherò di farcela… Sento di potercela fare da solo, ovviamente con la band e cose del genere. Penso solo che sarà esplosivo.

Credit Foto: Thesupermat, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons