TRAINSPOTTING: IN LAVORAZIONE UNA SERIE TV SPIN-OFF INCENTRATA SU BEGBIE

Secondo quanto emerso in un’intervista rilasciata ad NME da Robert Carlyle, attore scozzese che vestì i panni del mitico ‘Begbie’ sia nel film cult anni ’90 diretto da Danny Boyle che nel suo sequel del 2017, sarebbe in corso di lavorazione un adattamento per piccolo schermo di “The Blade Artist” romanzo scritto di Irvine Welsh come continuazione del suo ben più noto “Trainspotting”.

Carlyle, impegnato in queste settimane nella promozione della seconda stagione del political-drama COBRA, ha svelato:

Io e Irvine Welsh stiamo avendo frequenti chiacchierate con un paio di ottimi produttori di Londra per continuare la storia di Trainspotting.

e ancora

Come sapete tutti c’è questo altro libro, intitolato “The Blade Artist”, interamente incentrato su Begbie e sulla sua storia assolutamente fuori di testa.

“The Blade Artist” è il quinto romanzo scritto da Irvine Welsh con protagonisti i personaggi di “Trainspotting” e segue le vicende di Jim Francis ‘Begbie’ trasferitosti in California felice, realizzato, con moglie e due figlie.

Aggiunge Carlyle:

Stiamo pensando di fare qualcosa per la televisione di 6 puntante da un’ora. Sembra la cosa giusta da fare e ad Irvine piace l’idea. E’ una storia enorme che si svolge tra Edimburgo e Los Angeles e sarebbe complicato raccontarla in solo 1 ora e mezza. Soprattutto se vuoi mantenere intatta la natura del libro.

e ancora:

Penso che di questi tempi le persone apprezzino di più eventi del tipo ‘6 ore di questo… bang’. Possono farsene un boxset. Possono abbuffarsene. Quindi, dopo alcune chiacchierate, abbiamo pensato che fosse la strada da seguire. Quindi questo è il piano. Il prossimo anno speriamo di parlare di nuovo del ritorno di Begbie.