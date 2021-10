I Mogwai hanno pubblicato un EP di remix, intitolato “Take Sides”, contenente tre brani di “As the Love Continues” che vengono manipolati in modo piuttosto radicale.

Gli IDLES inondano “Midnight Fit” di devastanti pulsioni industriali, The Other Two (ovvero Stephen Morris e Gillian Gilbert dei New Order) trasformano “Ritchie Sacramento” in un pezzo ballabile e ci portano sul dancefloor, mentre è Alessandro Cortini a mettere mano a “Fuck Off Money”.