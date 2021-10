CONNAN MOCKASIN ANNUNCIA IL SUO NUOVO LP “JASSBUSTERS TWO”

A distanza di tre anni dal suo precedente LP, “Jassbusters“, Connan Mockasin tornerà il prossimo 5 novembre, via Mexican Summer con il suo quarto lavoro sulla lunga distanza, “Jassbusters Two” (pre-order).

L’album è la controparte del precedente disco dell’artista neozelandese, concepito come ipotetica colonna sonora per una produzione televisiva immaginaria con Connan Mockasin nei panni di compositore, attore principale e regista.

“Jassbusters Two” è stato registrato ai Gary’s Electric Studio di Brooklyn, New York, da Mockasin con la sua band formata da Nicholas Harsant al basso, Matthew Eccles alla batteria e Rory McCarthy alla chitarra ritmica. Anche il nuovo “Jassbusters” si basa sul concetto di improvvisazione del precedente capitolo, con testi sviluppati e decantati durante le registrazioni in modo del tutto naturale.

Il primo singolo si chiama “Flipping Poles” e lo potete ascoltare qui sotto.

“Jassbuster Two” Tracklist:

1. Jass Two

2. K Is For Klassical

3. Flipping Poles

4. In Tune

5. Maori Honey

6. She’s My Lady

7. Shaved Buckley