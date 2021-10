EAGLES OF DEATH METAL: UN EP NATALIZIO A NOVEMBRE E UNA DATA ITALIANA A MARZO

Novità importanti per i fan degli Eagles Of Death Metal.

La band di Jesse Hughes e Josh Homme, infatti, ha annunciato la pubblicazione di un EP, “A Boots Electric Christmas” (pre-order), contenente sei canzoni natalizie rivisitate dalla band californiana.

“Sono solo alcune canzoni per scaldare il vostro cuore durante il periodo natalizio. Spero che vi piacciano. Che il Natale porti pace a tutti voi. Felice Hanukkah, Buon Natale, Buone Feste, vi voglio bene e Dio vi benedica tutti”, dice Hughes del nuovo lavoro.

Gli statunitensi hanno anche annunciato un tour europeo previsto per il mese di marzo, che comprende anche una data italiana: l’appuntamento con loro è previsto per lunedì 21 all’Alcatraz di Milano.

I biglietti per il concerto, di cui non conosciamo ancora i costi, saranno disponibili a partire dalle ore 10 di venerdì 1° ottobre su ‘Dice.fm’.

“EAGLES OF DEATH METAL PRESENTS A BOOTS ELECTRIC CHRISTMAS” EP TRACKLIST:

1. God Rest Ye Merry Gentlemen

2. Put A Little Love In Your Heart

3. O Holy Night

4. Little Drummer Boy

5. Little Town Of Bethlehem

6. O Holy Night (A Cappella)