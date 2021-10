FRANKIE ROSE FORMA UNA NUOVA BAND, I FINE PLACE, E ANNUNCIA L’ALBUM D’ESORDIO

Frankie Rose non ha certo bisogno di presentazioni, avendo suonato la batteria in band come Crystal Stilts, Vivian Girls e Dum Dum Girls, oltre ad aver realizzato quattro album solisti.

La musicista di stanza a Brooklyn ha ora formato un nuovo gruppo, i Fine Place, insieme a Matthew Hord dei Running e dei Pop. 1280.

La band ha inoltre annunciato anche il suo primo LP, “This New Heaven” (pre-order), in uscita il prossimo 19 novembre via Night School Records.

Il disco contiene sette pezzi inediti più la cover di “The Party Is Over”, brano del 1989 dei belgi Adult Fantaasies, mentre la Rose e Hord citano i Cure e i Cocteau Twins come loro maggiori influenze.

Qui sotto è intanto possibile ascoltare il primo singolo, la title-track “This New Heaven”.

“This New Heaven” Tracklist:

1. I Can’t Shake It

2. This New Heaven

3. Cover Blind

4. Tending To Twenty

5. It’s Your House

6. Impressions Of Me

7. Tell Me A Second Time

8. The Party Is Over