I SAN FERMIN ANNUNCIANO UNA NUOVA COMPILATION COLLABORATIVA

Dopo l’uscita del loro doppio quarto LP, “The Cormorant”, tra novembre 2019 e marzo 2020, i San Fermin ritornano con nuovo materiale inedito.

La band indie-rock di Brooklyn, infatti, ha annunciato una nuova compilation collaborativa, “In This House”, in uscita il prossimo 10 dicembre via Better Company, la label di loro proprietà.

“Quando è arrivata la pandemia, l’idea di uno spazio condiviso è stata disegnata in termini ancora più assoluti come qualcosa di più prezioso e fragile di quanto molti di noi avessero immaginato”, dice il pianista e percussionista Ellis Ludwig-Leone. “Per combattere la crescente sensazione di isolamento ho cercato di abbracciare il sentimento dei tempi e ho invitato alcuni dei miei musicisti preferiti a scrivere con me, a distanza, nel tentativo di riportare un sentimento di comunità ed esperienza condivisa.”

Il primo estratto, di cui potete vedere il video qui sotto, si chiama “My First Life” ed è una collaborazione con i Wye Oak.

“In This House” Tracklist:

1. In This House (ft. Nico Muhly, Attacca Quartet)

2. Basement Days (ft. Sorcha Richardson)

3. Dream Yourself Awake (ft. Thao Nguyen)

4. My First Life (ft. Wye Oak)

5. Nothingness (ft. The Districts)

6. You Live My Dream (ft. Wild Pink