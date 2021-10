“IT’S ALL REALLY KIND OF AMAZING” è IL NUOVO SINGOLO DELLE DEATH VALLEY GIRLS

Proprio un anno fa, a inizio ottobre 2020 – via Suicide Squeeze Records – le Death Valley Girls avevano pubblicato il loro quarto LP, “Under The Spell Of Joy“, ma ora la band garage-rock californiana è già pronta per tornare con materiale inedito.

Le statunitensi hanno infatti appena realizzato un nuovo singolo, “It’s All Really Kind Of Amazing”, di cui potete vedere il video qui sotto.

Dice la frontwoman Bonnie Bloomgarden del nuovo pezzo: “Essere in un corpo e sperimentare la realtà come un essere umano è infinitamente impegnativo. C’è così tanta oscurità, sofferenza, dolore e divisione che è difficile da superare. A volte, e spesso per troppo tempo, rimango semplicemente nell’oscurità, dimenticando che c’è qualcos’altro. E poi a volte, le mie guide mi ricordano di guardarmi intorno, a volte, solo di guardarmi intorno, a questa Terra, alla sua infinita bellezza e intricatezza, e semplicità, e a volte riesco a capire che è tutto davvero meraviglioso.”

Photo credit: The Little Ghost/Kelsey Hart