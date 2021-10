STEFANO DE STEFANO METTE DA PARTE (MOMENTANEAMENTE) IL PROGETTO AN EARLY BIRD: ECCO IL SINGOLO A NOME ROSAROLL

Ci sorprende Stefano De Stefano che, per il momento, mette da parte l’inglese e An Early Bird e si cimenta nella nostra lingua madre con il progetto ROSAROLL.

Il primo, gradito, assaggio è con il brano “L’ultima parola”, bella canzone che si muove quasi in punta di piedi, lavorando sull’incontro di una ritmica secca e la dolcezza data dalla voce di Stefano e la chitarra delicatissima in sottofondo. Al solito la melodia è ben calibrata, come ormai l’artista ci ha (sempre) abituato. Stiamo con gli occhi aperti in attesa di altre sorprese…