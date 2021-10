TRACK: ICEBLINK

Gli Iceblink guidati dalla vocina maliziosa e fresca di Andrea Lynn esordiscono con questa delizia indie-pop chiamata “Seared”. Arpeggi sbarazzini e zuccherosi che sfociano nel ritornello in cui le chitarre si alzano di tono e ci si trova di colpo negli anni ’90 con una sventagliata shoegaze che ci piace tantissimo.

Seared by Iceblink

La canzone è realmente irresistibile, con basso e chitarra che scherzano tra di loro prima che il rumore prenda il sopravvento nel ritornello comunque ipermelodico in cui la voce di Andrea viene quasi coperta, salvo poi ritornare come se niente fosse alla strofa, dolce come una caramella.

Insomma, ottimo esordio.

Listen & Follow

Iceblink: Facebook