ALBUM: BESS ATWELL Already, Always

Sono già alcuni mesi che seguiamo Bess Atwell: la musicista di stanza a Brighton, già attiva da alcuni anni, ha pubblicato finora solo un album, “Hold Your Mind” (2016) e un EP, “Big Blue” (2019), oltre a una manciata di singoli, ma pochi giorni fa è finalmente arrivato anche questo suo nuovo lavoro sulla lunga distanza, realizzato dalla Real Kind Records, l’etichetta di Lucy Rose, con cui la ragazza inglese ha di recente firmato un contratto.

Il disco, che si concentra su temi come la perdita, l’amore, la vita e la morte, ha dato la possibilità a Bess Atwell “per creare qualcosa che non solo riflette chi è lei, ma ci permette anche di vedere noi stessi in lei”, ci fa sapere la press-release.

E’ il vecchio singolo “Co-Op” ad aprire questo disco: accompagnata da una strumentazione piuttosto minimale, la voce della musicista inglese sa disegnare ottime melodie e regala emozioni pure per questi quasi quattro minuti.

Poco più avanti troviamo un altro pezzo altrettanto bello e intenso sotto l’aspetto dei sentimenti: si tratta di “Silver Fir” che, pur basata sul suono del piano, usa anche una drum-machine con beat che sembrano uscire dalla Bristol degli anni ’90, dove era appena nato il trip-hop. Il risultato è assolutamente puro grazie alla bellezza dei vocals della Atwell.

Il recentissimo singolo “How Do You Leave” è composto con intricate trame chitarristiche dai toni cupi supportati da un bel ritmo percussivo (qui ci vengono in mente i Daughter), mentre Bess continua a farsi domande riguardo a una sua relazione sentimentale.

Se “Red Light Heaven” ha un approccio indie-pop con melodie deliziose, atmosfere sognanti e ritmi veloci, la successiva “Olivia, In A Separate Bed”, è in realtà un demo mai pubblicato dei Fleet Foxes: dopo aver ottenuto da Robin Pecknold il permesso di cantarla e pubblicarla, la musicista di stanza a Brighton è riuscita a mettere il suo cuore anche dentro a questo brano dalle tinte folk piuttosto scure.

Un disco sincero e pieno di emozioni, “Already, Always” permette a Bess Atwell di esprime a pieno la sua grazia e la sua poesia: un documento toccante, che aggiunge qualità e importanza alla sua ancor breve carriera.

