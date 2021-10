ASCOLTA “PORT” IL BRANO CHE SEGNA IL RITORNO DEI BDRMM

Inutile ricordare quanto abbiamo amato l’esordio degli shoegazers britannici bdrmm uscito l’anno scorso e quindi la nuova musica della band era molto attesa. “Port”, il nuovo singolo, è ben diverso da quello che ci attendevamo: meno shoegaze e più carico di un alone oscuro, pesante e ipnotico.

“‘Port’ è una realizzazione, creata dalle profondità dell’insicurezza: i cambiamenti devono essere fatti, ma si è incerti su come scappare“, dice Ryan Smith. “È claustrofobico. Non so come altro descriverlo. Abbiamo lavorato su questo per quella che sembra un’eternità, siamo così contenti di poter finalmente condividere quello che ci sta succedendo – sia sonicamente che personalmente“.