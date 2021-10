BEDOUINE: IL NUOVO SINGOLO SI CHIAMA “IT WASN’T ME”

Il prossimo 15 ottobre, via The Orchard, Bedouine pubblicherà il suo terzo LP, “Waysides”, che arriva a oltre due anni di distanza dal precedente “Bird Songs On A Killjoy”.

Il disco è stato registrato e prodotto dalla stessa Azniv Korkejian con l’aiuto di Gus Seyffert (Beck, Michael Kiwanuka, Dr Dog) e vede la presenza di Mike Andrews (Donnie Darko score), del batterista Josh Adams e del violoncellista Gabriel Noel.

Dopo “The Wave”, la musicista siriana di stanza in California condivide ora un altro singolo, “It Wasn’t Me”, che è accompagnato da un video diretto da Allyson Yarrow Pierce.

“Questa canzone rappresenta una tappa speciale per me”, ha detto la Korkejian della nuova canzone. “Avevo appena iniziato la mia abitudine di fare demo in camera da letto. Chiudermi dentro per ore e ore per mettere via un sentimento era la cosa più gratificante. Se mi accorgevo di aver catturato ciò che sentivo, lo mandavo a chi di dovere, come una lettera elaborata. Era emozionante.”

Photo Credit: Michaezra, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons