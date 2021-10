CLUSTERSUN, REV REV REV E IN HER EYE: A MILANO UNA SERATA ALL’INSEGNA DELLO SHOEGAZE “MADE IN ITALY”

In a state of Flux Festival, in collaborazione con arci Bellezza Milano, presenta una serata all’insegna di feedback, fuzz e riverberi con i live di Clustersun, Rev Rev Rev e In Her Eye.

Clustersun + Rev Rev Rev + In Her Eye

Giovedì 7 Ottobre 2021 – H.21.00

Circolo Arci Bellezza / Milano

La band catanese dei Clustersun è impegnata in un tour europeo per promuovere il suo ultimo album “Avalanche”, piaciuto molto anche a noi di IFB.

A condividere il palco ci saranno i modenesi Rev Rev Rev che alternano aperture oniriche e psichedeliche a momenti di forte impatto sonico. Ad aprire le cavalcate psichedeliche della serata ci saranno i milanesi In Her Eye con la loro musica che nasce dalla New Wave anni ’80 e passa attraverso infusioni shoegaze e soniche anni ’90.

Ingresso Riservato ai Soci ARCI // Se non sei ancora socio compila il modello di pre-adesione qui: https://portale.arci.it/preadesione/arcibellezza/

Credit Foto: Simone Conti