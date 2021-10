I PALACE ANNUNCIANO IL TERZO ALBUM. “LOVER (DON’T LET ME DOWN)” è IL NUOVO SINGOLO

A distanza di due anni e mezzo dal loro sophomore, “Life After“, i Palace torneranno il prossimo 21 gennaio, via Fiction Records, con un nuovo LP, “Shoals” (pre-order).

“Shoals” è un album profondo, riflessivo, coraggioso nell’investigare alcune delle grandi domande della vita nei suoi 12 ipnotici brani. Il disco, pervaso dall’ammirazione per la vastità e la potenza dell’oceano, esplora tre grandi dilemmi esistenziali. “Shoals” tratta di subconscio, sogni ed esistenzialismo, di come convivere con la paura ed imparare a gestirla. Il titolo prende ispirazione dai branchi di pesci dal comportamento apparentemente imprevedibile e di come i loro veloci cambiamenti di rotta assomigliano a come si muovono le paure e le ansie nel mondo intorno a noi.

Il frontman Leo Wyndham spiega: “l’album esplora ed indaga cosa è veramente palpabile e reale – cosa sia veramente importante e cosa diventiamo quando moriamo – e la paura di quel momento. La paura di esistere e la paura di morire.”

E poi aggiunge: “E’ un inno al potere dell’oceano e alla maestosità della natura, e di come, qualche volta, siano le uniche cose che sembrano reali, che vivono e respirano.”

Dopo aver condiviso un primo singolo, “Gravity”, in agosto, ora è il momento di un nuovo estratto, “Lover (Don’t Let Me Down”, che è accomnpagnato da un video diretto da Theo Watkins.

Vi ricordiamo inoltre che i Palace presenteranno la loro nuova fatica in Italia con una data prevista per mercoledì 22 febbraio al Circolo Magnolia di Segrate (MI).

“Shoals” Tracklist:

1. Never Said It Was Easy

2. Shame On You

3. Fade

4. Gravity

5. Give Me The Rain

6. Friends Forever

7. Killer Whale

8. Lover (Don’t Let Me Down)

9. Sleeper

10. Salt

11. Shoals

12. Where Sky Becomes Sea